Cidade acreana envia ajuda às vítimas da enchente em Cruzeiro do Sul, no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, no Acre, já arrecadou e enviou cerca de R$ 10 mil para a cidade de mesmo nome, que fica no Rio Grande do Sul. O intuito é enviar nova remessa nos próximos dias para a cidade gaúcha, homônima da acreana.

A campanha foi iniciada internamente entre os empresários. Por meio de um vídeo, a Associação pediu doações também para a população em geral e o resultado foi rápido. Em três dias, o montante superior a R$ 10 mil foi arrecadado.

Anúncios

O presidente da Associação Comercial, Luis Cunha, destaca que a Cruzeiro gaúcha teve 80% da sua área devastada pelas chuvas e enchentes. Como a logística dificulta o envio de itens como alimentos e roupas, a opção foi arrecadar dinheiro. Os recursos são repassados de uma Associação Comercial para a outra. “Decidimos arrecadar dinheiro e enviarmos os valores para que eles mesmos adquiram o que estão precisando. Essa corrente de solidariedade nas doações de 3, 4 reais e até valores maiores, é muito bonita”, enfatiza.

A empresária Maria Eduarda Bardi, a Duda, diz que a campanha Cruzeiro Socorre, continua. Para quem quiser ajudar o Pix é 84319672000154.

“Ficamos surpresas e estamos felizes com o resultado alcançado. Vamos continuar ajudando”, citou Duda.

Cruzeiro do Sul devastada

A cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Rio Taquari, já tinha sido atingida por uma enchente em 2023. Desta vez, bairros inteiros foram abaixo. Não tem água potável e nem energia elétrica e o cenário é de guerra na cidade com escombros por toda parte. Essa é a terceira vez em menos de um ano que Cruzeiro do Sul é devastada por uma enchente.

No Estado do Rio Grande do Sul, já chega a 100 o número de mortos devido às chuvas e inundações.

/