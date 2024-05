Davi Brito, campeão do BBB 24, vira cozinheiro em hospital no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito, vencedor do “Big Brother Brasil 24”, iniciou sua jornada de voluntariado na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira (8/5). O ex-brother, que ficou conhecido por suas habilidades culinárias demonstradas durante o reality show da Globo, aproveitou para compartilhar momentos de seu trabalho através de Stories no Instagram. Vestido apropriadamente para a cozinha, ele se envolveu no preparo das refeições para as vítimas das enchentes que assolam a região. “Vamos ajudar de todas as formas”, afirmou ele ao iniciar suas atividades.

Interação e aprendizado

Durante sua estadia no hospital, Davi Brito fez questão de destacar a equipe com quem trabalhou, especialmente uma cozinheira do hospital. “Estou aqui na cozinha do hospital com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia aqui o melhor feijão do hospital. Que feijão gostoso”, disse ele, expressando admiração e satisfação pelo trabalho conjunto. Com humor e leveza, Brito já prometeu retornar no dia seguinte para continuar sua contribuição. “Venha comer e experimentar. Amanhã, rapaz, estou aqui colado nesse feijão, firme e forte. Deus abençoe vocês”, compartilhou o ex-BBB.

Mobilização e chamado para doações

Além de sua atuação direta na cozinha, Davi Brito se comprometeu a usar sua influência para ampliar a ajuda às vítimas. Ele já entregou um caminhão carregado de água mineral em Canoas e anunciou planos ambiciosos para os próximos dias, incluindo a arrecadação de uma grande quantidade de alimentos e água mineral. “Amanhã quero trazer para cá uma carreta de alimentos e uma carreta de água mineral. Agora estou pedindo ajuda de cada um de vocês. Você que é empresário, trabalhador e que tem um dinheiro para doação, meu pix está aí. E eu dou [presto] conta: vou mostrar o comprovante, será tudo direitinho”, explicou o baiano, reforçando o compromisso com a transparência e a eficácia das doações.

