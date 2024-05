Davi voltou com Mani? Campeão do BBB 24 faz revelação sobre relacionamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito, campeão do BBB 24, revelou que está conversando com Mani Rego após os dois anunciarem o término do relacionamento. O milionário afirmou que está cansado de fofocas a seu respeito e disse ser vítima de uma injustiça. “Estão querendo tirar o meu valor”, disparou ele.

O baiano foi questionado sobre a vida pessoal durante sua participação no Domingão com Huck. Ele admitiu estar confuso e destacou que muitas informações foram repassadas para ele sem que ele pudesse filtrá-las.

“Quando a gente sai do Big Brother, três meses confinado, vendo as mesmas pessoas, quando você está fora… Eu saí com 10 milhões de seguidores, foi a primeira bomba, depois foram me enchendo mais de informações, minha cabeça começou a se transformar, fiquei em estado de choque”.

Recebi uma série de informações. Eu sei que deu essa polêmica toda sobre a minha vida pessoal, só cabe a mim resolver. Eu precisava de um tempo para raciocinar. Estamos conversando, mas toda essa polêmica é só fofoca, estão querendo tirar o meu valor. Eles não vão conseguir tirar isso de mim.

Apesar da polêmica sobre a vida pessoa, o campeão do reality da Globo afirmou estar feliz com os fãs que consquistou com sua passagem pela atração.

“Estão acontecendo coisas que eu nunca imaginava viver na minha vida, muitas informações, muitos fãs. Estou adorando, esse povo maravilhoso. A Maior felicidade é saber que represento pessoas que têm um sonho. Eu mostro para pessoas que é possível, é só acreditar, foco e objetivo, fé em Deus.”

Questionado, ele também afirmou que não desistiu de estudar medicina. “O sonho continua. Já me perguntaram várias vezes, a edução é o pontapé inicial de todos os seres humanos, a educação transforma”, disse Davi.

