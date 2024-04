Governador do Amapá diz que ‘romantização’ da Amazônia prejudica o desenvolvimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Amapá, Clécio Luís, afirmou que a COP30 é um ótimo momento para “transformar a Amazônia em um local que também gera negócios”. Com apenas 16 municípios, o Estado foi desmembrado do Pará sob a condição de território em 1943 e, atualmente, conta com 97% da cobertura vegetal preservada.

Para o governador, a Conferência do Clima a ser realizada no próximo ano em Belém, no Pará, será uma grande vitrine para a região Amazônica aos olhos do mundo e deve apresentar oportunidades para o curto e médio prazo. A intenção é apresentar a floresta como um lugar “bom de viver e que também gera negócios”.

Clécio Luís também criticou a visão romantizada sobre a Amazônia a partir do preservacionismo puro defendido, sobretudo, por pessoas e empresas que não são da região. E aproveitou a ocasião para se colocar de maneira firme de forma contrária ao que chamou de “pauta de fora para dentro que vai contra o nosso desenvolvimento”.