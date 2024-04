Deputado federal filho do pastor R.R. Soares cumprirá agenda no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

David Soares, cantor e deputado federal pelo União Brasil, filho do pastor R.R. Soares, cumprirá agenda no Acre no próximo final de semana.

O pregador participa de celebrações religiosas na Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), nos dias 26, 27 e 28 de abril.

Anúncios

Além da atividade religiosa, David Soares também cumpre agenda política com reuniões do UB na capital acreana.

Confira a agenda:

– IIGD Boca do Acre – 26, Sexta-Feira: Rua do Lago Novo – 202 – Praia do Gado – 19h00;

– IIGD Sobral – 27, Sábado: Estrada da Sobral, 416 – 19h00;

– IIGD Sede Estadual – 28, Domingo – Rua Benjamin Constant – 398 – 07h;

– IIGD João Eduardo – 28, Domingo, Rua Campo Grande – 723 – 18h.