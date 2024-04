Traído por Gracyanne, Belo desabafou sobre ter sido infiel com Viviane Araújo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Belo, que nos últimos dias oficializou o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, após ter sido descoberto um caso extraconjugal vivido pela musa fitness, tornou o nome de Viviane Araújo evidente em meio a polêmica da vida pessoal.

O fato curioso, inclusive, possui explicações: no passado, o músico rompeu seu então relacionamento com a atriz, entre 1998 e 2007, em virtude do fato de ter traído ela. Até alguns anos atrás, a discussão pelo assunto era frequente entre os internautas, e entre eles.

Publicidade

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Belo resolveu falar abertamente sobre ter traído Viviane Araújo, quatro anos atrás. Na ocasião, ele admitiu a infidelidade, mas esclareceu que Gracyanne Barbosa não possuía nada a ver com a separação do seu antigo relacionamento.

“Traí ela sim, com outra mulher, mas não é a Gracyanne. E ela [Viviane Araújo] sabe disso”, declarou Belo, na ocasião, onde também respondeu a possibilidade de também ter sido traído por Viviane: “Não posso afirmar isso, porque eu estava vivendo aquele momento”, pontuou.