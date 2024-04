Davi perde 300 mil seguidores após polêmica com Mani

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nunca antes, na História do “Big Brother Brasil”, um campeão perdeu seguidores na semana de sua conquista. Davi Brito tornou-se o primeiro a protagonizar a façanha negativa, vendo 300 mil seguidores sumirem de seu Instagram neste sábado (20/4). De 10,6 mil na sexta (19/4), ele agora está com 10,3 mil fãs na rede social.

Erros do pós-BBB

Vários erros aconteceram desde sua consagração na noite de terça (16/4). Detalhes simples como a escolha de roupas, que representaram a troca do visual de menino da periferia pelo de homem rico, somaram-se à iniciativa – aparentemente abortada – de cobrar acesso dos seguidores ao conteúdo de seu Instagram, e afetaram a imagem de rapaz humilde que fez o público torná-lo campeão.

O boato de separação

Mas o golpe mais duro foi o boato, tratado como notícia, de sua separação de Mani Reggo. Durante o confinamento, Davi fez grandes juras de amor, prometeu festança de casamento e fez o público acreditar num conto de fadas – por acaso, Fadas era o nome de seu grupo no reality. Em sua torcida, Mani também se tornou uma celebridade, conquistando seguidores enquanto trabalhava em sua barraquinha de lanches em Salvador, na Bahia.

A mídia reportou histórias de problemas entre Mani e a família de Davi. Aquela que Davi chamava de esposa e que agora chama de namorada é 20 anos mais velha que o vencedor do “BBB 24”, o que alimentou matérias sobre um suposto desacordo entre Mani, a mãe e a irmã do ex-brother.

Desde que venceu o “BBB 24”, Davi ficou com a irmã num hotel no Rio de Janeiro. Ele só recebeu Mani numa tarde, após sofrer muitos questionamentos sobre a demora do encontro. Os dois não ficaram juntos e a ocasião originou os relatos de separação entre eles.

Fãs se espantam com mudanças

O público foi pego de surpresa com a mudança radical de Davi. Mas alguns avaliam que o comportamento dele na reta final, ao criar rejeição na aliada Beatriz Reis, já era um sinal claro do que estava por vir. Frases como “O tempo inocentou Wanessa Camargo” e “Eu avisei”, ligadas ao brother, viralizaram no X (antigo Twitter) e entraram nos tópicos mais comentados deste sábado.

Teorias a parte, o fato é que a popularidade de um dos ex-brothers mais populares de todos os tempos começou a ruir mais rápido que seu pior hater poderia imaginar. Enquanto isso, Matteus Amaral, Isabelle Nogueira, Alane Dias e Beatriz Reis – o resto do Top 5 do “BBB 24” – seguem ganhando seguidores em ritmo tão veloz quanto Mani.