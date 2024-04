Como são escolhidos os filmes que a Globo exibe? Funcionária revela bastidores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Filmes são conteúdos fundamentais da grade de programação da Globo e fazem parte da cultura do brasileiro. Muitos telespectadores sabem reconhecer quais são os clássicos da Sessão da Tarde ou títulos com cara de Temperatura Máxima. Mas como são escolhidos os filmes que são exibidos na emissora, em cada horário?

Uma funcionária revelou os bastidores relacionados às sessões de cinema da Globo. Debora Margem, analista de conteúdo licenciado da empresa, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e respondeu a questionamentos de internautas sobre o assunto.

Ela trabalha há sete anos na equipe que escolhe filmes e séries para a programação. Atualmente, Debora faz as seleções dos títulos para as faixas Sessão da Tarde, Temperatura Máxima, Campeões de Bilheteria e Cine BBB.

Segundo Debora, o primeiro passo que precisa ser realizado é a contratação dos direitos de exibição do conteúdo. Ou seja, a Globo negocia com as produtoras e os estúdios responsáveis pelos filmes para que (por meio de pagamento) eles cedam os direitos para a emissora exibir os materiais.

“Temos relação com as principais distribuidoras do mercado audiovisual, recebemos uma lista com os filmes que estão disponíveis para aquisição da TV aberta. A gente avalia os conteúdos, assiste, entende quais são os conteúdos que a gente quer comprar e adquirir, e aí eles começam a fazer parte do nosso acervo de filmes da TV Globo. E aí, sim, a gente coloca na programação”, explicou ela.

A analista também pontuou que as escolhas passam por critérios específicos. Além de decidir que filme combina mais com qual faixa horária, são levadas em conta questões de diversidade e representatividade.

“A gente tem um olhar cuidadoso na curadoria, pra cada vez mais trazer conteúdos com representatividade de personagem, de trama, com narrativas universais e que estejam em sintonia com a sociedade.”

“Então são coisas bem importantes na hora que a gente tá avaliando o conteúdo, para cada vez mais a nossa audiência se identificar com aquela história que tá sendo contada”, discursou.

A equipe especializada também usa como base relatórios de dados de audiências, com destaque para perfis de público e desempenho de conteúdos, na hora de escolher os filmes que serão exibidos.

Debora ainda ressaltou que faz parte de seu cargo consumir muitos filmes e séries, para estar sempre atualizada e saber o que é interessante transmitir para o público da Globo.

“Acho que o maior desafio é falar com uma audiência tão diversa. A TV Globo fala com milhões de pessoas diariamente, de classes sociais diferentes, de idades diferentes, em todo canto do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande, e a gente está sempre atento, com olhar muito ligado e em sintonia com a sociedade pra que a nossa audiência se identifique com o conteúdo que a gente passa”, declarou Debora.