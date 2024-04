Acusado de furto é morto ao ameaçar policial com terçado em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O homem identificado como Marino Rodrigues morreu na manhã deste domingo, 21, durante uma ocorrência de furto no bairro José Martins, situado na cidade de Mâncio Lima, interior do Acre.

Segundo uma testemunha, a Polícia Militar foi até o local atender a ocorrência, quando o homem acusado de furto teria partido para cima da guarnição com um terçado. Um dos militares disparou contra Marino.

Publicidade

De acordo com informações, José sofria com transtornos mentais. No final do ano passado, ele esteve internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, por determinação da Justiça, porque não queria tomar os remédios controlados e havia batido na própria mãe.

O Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo para a cidade de Cruzeiro do Sul. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O comandante da PM de Mâncio Lima, tenente Nogueira, não falou com o ac24horas sobre o caso.