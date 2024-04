Grade noturna da Globo enfrenta dificuldades e Linha Direta perde audiência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No final de noite da última quinta-feira (18), a segunda temporada do Linha Direta estreou na programação da Globo. Apresentado por Pedro Bial, o programa começou mostrando que a situação ficou complicada para a emissora após o BBB 2024.

O reality show chegou ao fim na terça-feira (16), mostrando que era parte essencial para manter a boa audiência noturna do canal. Mesmo com um caso impactante, o jornalístico não surpreendeu com os resultados atingidos.

A atração apresentou o caso da menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos de idade. O crime em questão aconteceu no dia 10 de dezembro de 2015, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O Linha Direta teve 11 pontos de média no Rio de Janeiro e em São Paulo. O resultado mostrou uma queda preocupante em comparação com a primeira temporada.

Começo da nova temporada do Linha Direta liga alerta na direção da Globo

A Globo sempre costuma registrar uma queda nos resultados após o fim das temporadas do Big Brother Brasil. O reality show virou um dos maiores sucessos na grade do canal nos últimos anos e a situação vem ficando cada vez mais exposta.

O retorno do Linha Direta é apenas um dos sinais de que a grade noturna da Globo está em perigo. No ano passado, o programa teve 14 pontos no Rio de Janeiro e 12 em São Paulo.

Ainda assim, a novela No Rancho Fundo teve 25 pontos no Rio de Janeiro, o melhor resultado desde a estreia na última segunda-feira (15).