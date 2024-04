Saiba quais são os planos da Globo para Beatriz após contratação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Apesar de Beatriz Reis ter sido a 20ª eliminada do Big Brother Brasil, as coisas parecem estar fluindo bem na vida artística pós-reality show. Na manhã desta quinta-feira (18), o site IG Gente divulgou com exclusividade que a Globo vem planejando efetivar a ex-vendedora do Brás e colocá-la como parte do elenco fixo do canal. Vale lembrar que ela já possui um contrato assinado com a emissora desde a entrada no reality show.

Por mais que o jeito de Beatriz Reis encante 100% do público da emissora , a desenvoltura dela acabou atraindo muito a atenção dos anunciantes e também das empresas que estão pensando em anunciarem seus produtos na Globo. Por conta disso, de acordo com o IG Gente, o canal dos Marinho tem planejado aproveitar a formação artística que a ex-BBB tem, melhorá-la e em seguida introduzi-la oficialmente no elenco da emissora.

Publicidade

Vale lembrar que o contrato que a ex-camelô tem com a Globo abrange tanto a vida artística quanto comercial da 5ª colocada do Big Brother Brasil e termina em junho deste ano. Como já foi adiantado pela coluna do IG Gente no início do ano, a emissora do Plim-Plim decidiu agenciar a vida comercial dos participantes do reality show para que aumenta ainda mais os ganhos do canal com as campanhas publicitárias feitas por eles. Por conta disso, de acordo com fontes do site, alguns agentes comerciais têm inclusive procurado pela ex-BBB, mas a família de Beatriz Reis tem os dispensado.

Conforme o que foi divulgado pelo jornalista Flávio Ricco, colunista do R7, a Globo já teria aproveitado para registrar a marca “Brasil do Brasil”, bordão utilizado por Beatriz dentro da casa do BBB. O IG Gente também revelou que a emissora não teria perdido tempo e já ofereceu um contrato com duração de dois anos para a ex-camelô. Apesar de ter sido procurado pelo IG, o canal dos Marinho ainda não se pronunciou sobre a informação.