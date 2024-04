Gracyanne Barbosa revela que traiu Belo com ‘colega de academia’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os fãs de Gracyanne Barbosa e Belo foram surpreendidos, nesta quinta-feira, 18, com a notícia de que o casal se separou. A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do portal UOL, que disse que o casamento já teria chegado ao fim há pelo menos oito meses.

Agora, as suspeitas são de que a fisiculturista teria traído o pagodeiro. Segundo o colunista Leo Dias, a traição teria sido com um homem de sua academia.

“Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse Leo Dias no programa “Fofocalizando” (SBT), desta tarde.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, disse apresentador do programa de fofoca.

Ainda de acordo com Leo Dias, Gracyanne conheceu um personal trainer, identificado como Gilson, e os dois acabaram tendo um caso. H acerca de oito meses, Belo teria descoberto a relação extraconjugal, dando início a uma crise no casamento.

“Ela me falou que não está mais com o personal nem com Belo”, declarou Leo Dias durante o programa vespertino do SBT.