Gerlen Diniz reivindica ao IBAMA melhorias para as RESEX, FLONAS e aldeias indígenas

O deputado federal Gerlen Diniz (Progressista) visitou o escritório central do Ibama, em Brasília, para discutir assuntos relacionados à reserva extrativista Cazumbá-Iracema, às florestas nacionais Macauã e São Francisco e as aldeias indígenas no Acre.

Na ocasião, o parlamentar foi recebido pelo presidente do órgão ambiental, Rodrigo Agostinho, e apresentou as demandas dos trabalhadores extrativistas que estão solicitando autorização para instalar tanques visando a criação de peixes.

O deputado também expôs o pedido dos moradores das florestas Macauã e São Francisco que querem autorização para a instalação kits de energia fotovoltaica em localidades de difícil acesso.

“Vamos ter respostas favoráveis, segundo me garantiu o presidente Rodrigo Agostinho”, disse Diniz.

Gerlen Diniz também defendeu a situação dos povos indígenas, que necessitam da autorização para a instalação da rede elétrica, já que em algumas aldeias há o posteamento instalado, a fiação, mas falta a licença ambiental para instalar a rede elétrica nas casas. “Vamos estar trabalhando junto com o deputado para encontrar soluções. Um deles, a questão dos painéis fotovoltaicos, já está liberado. Não precisa de licenciamento quando é instalação de painéis em cima das residências, nos quintais das residências, pequenas instalações, estão já dispensadas do licenciamento. Com relação aos outros pedidos, vamos analisar um a um e tenho certeza que vamos ter uma boa resposta para o povo do estado do Acre”, afirmou o presidente do IBAMA.