Onda polar baixa temperatura nesta quinta-feira na Capital

Depois de 68,02 milímetros de chuva na capital acreana, esta quinta-feira, 18, amanheceu encoberta com temperatura mínima de 19ºC. A previsão é de tempo ventilado, com muitas nuvens, no Acre.

As informações são do Portal o Tempo Aqui. Clima em todo o estado do Acre – De acordo Davi Friale, no Leste e sul do estado do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será instável, com ventos intensos, céu encoberto e temperatura amena. Pode chover fraco, do tipo garoa, em alguns momentos. Muito baixa probabilidade de chuvas fortes. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Na região Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá) a previsão é de tempo instável, com céu encoberto, ventos intensos e temperatura amena. Ocorrem chuvas principalmente pela manhã. Média probabilidade de chuvas fortes. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção sudeste.

As temperaturas previstas para Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC.

Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC. Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25ºC e 27ºC.

Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC.Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC.