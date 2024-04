Ifac lança editais com 640 vagas para cursos técnicos e superiores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para o Processo Seletivo 2024/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) estão abertas a partir desta segunda-feira (15). Ao todo, estão sendo ofertadas 640 vagas para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e para o Centro de Referência do Ifac em Epitaciolândia.

Os cursos técnicos subsequentes contam com duração de até dois anos e são destinados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

Publicidade

Nesta edição, estão sendo ofertadas vagas para sete áreas. A seleção de novos estudantes será realizada com base nas notas de Português e Matemática, presentes no Histórico Escolar do candidato.

Confira abaixo os cursos ofertados nesta edição:

– Técnico em Administração (Rio Branco): 40 vagas (noturno);

– Técnico em Agroecologia (Baixada do Sol): 40 vagas (matutino);

– Técnico em Agropecuária (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino);

– Técnico em Agropecuária (Epitaciolândia): 40 vagas (noturno);

– Técnico em Recursos Humanos (Rio Branco): 40 vagas (noturno);

– Técnico em Segurança do Trabalho (Rio Branco): 40 vagas (matutino);

– Técnico em Serviços Jurídicos (Rio Branco): 40 vagas (noturno);

– Técnico em Zootecnia (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino);

Os cursos superiores têm duração de três a quatro anos e também são destinados para candidatos que já possuem o Ensino Médio. A seleção dos novos discentes será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do período de 2010 a 2023. Nesta seletiva, estão sendo ofertadas vagas para oito áreas.

– Licenciatura em Ciências Biológicas (Rio Branco): 40 vagas (noturno);

– Licenciatura em Física (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno);

– Licenciatura em Matemática (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno);

– Licenciatura em Química (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (noturno)*;

– Tecnologia em Agroecologia (Cruzeiro do Sul): 40 vagas (vespertino);

– Tecnologia em Gestão do Agronegócio (Baixada do Sol): 40 vagas (vespertino);

– Tecnologia em Logística (Rio Branco): 40 vagas (noturno)

– Tecnologia em Processos Escolares (Rio Branco): 40 vagas (noturno).

Conforme calendário letivo do Ifac, as aulas para os novos alunos estão previstas para serem iniciadas na última semana de julho.

Edital para cursos técnicos (clique aqui);

Edital para cursos superiores (clique aqui)