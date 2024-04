Rio Branco faz mutirão de vacinação contra dengue neste sábado e amplia faixa etária

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado, 13, Rio Branco realiza mutirão de vacinação em sete Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e três Unidades de Saúde da Família (USF) das 8h às 17h.

As autoridades de saúde estão preocupadas com a baixa procura pela vacina contra a dengue. Com isso, a novidade é que adolescentes de até 16 anos poderão se vacinar. Essa será a segunda ampliação no público-alvo da campanha desde o começo de fevereiro.

Inicialmente, as doses foram liberadas para crianças de 10 e 11 anos. No final de fevereiro, a vacinação foi ampliada para adolescentes de até 14 anos em seis cidades do Acre. Até o começo de abril, apenas 6,18% do público havia sido vacinado.

Pelo menos 17.810 doses da vacina contra a doença foram enviadas pelo Ministério da Saúde e chegaram ao estado no dia 13 de fevereiro deste ano, mas elas vão perder a validade até o dia 30 de abril, por isso a preocupação para garantir que mais pessoas sejam imunizadas

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre cada uma delas. A seguir, os locais onde a vacinação estará disponível neste sábado, em Rio Branco:

Policlínica Barral y Barral

Urap Eduardo Assmar

Urap Roney Meireles

Urap Augusto Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Rozângela Pimentel

USF Antenor Ramos

USF Francisco Constâncio