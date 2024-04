Júlio Barbosa cede e PT terá professor ex-PSD como pré-candidato a prefeito em Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de uma disputa acirrada entre duas alas do partido, o PT finalmente chegou a um consenso e definiu quem será o pré-candidato à prefeitura nas eleições deste ano. O escolhido é o professor Erivelton Soares, presidente do Núcleo do Sinteac no município. Ex-PSD, ele nunca fez parte das fileiras petistas, um dos motivos da resistência ao seu nome pela ala tradicional.

A definição por um pré-candidato estranho à história do partido, apesar dele já ter pertencido ao PSB, um aliado de longa data dos petistas, se deu pela falta da construção de novas lideranças com envergadura suficiente para suceder o atual prefeito, Bira Vasconcelos, na tentativa de manter a única prefeitura que restou ao PT no estado.

A opção por Júlio Barbosa de Aquino, um dos símbolos históricos do partido no Acre, dirigente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes em Xapuri e atual presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) esbarrou na rejeição que ele encontrou até mesmo dentro do partido, realidade atestada pelas consultas internas que a sigla realizou.

A despeito disso, a definição saiu a fórceps, apesar de a “guerra” que se acirrou por semanas no partido, inclusive com ameaças de racha, ter chegado ao fim em clima amistoso, nesta sexta-feira, após reuniões que envolveram a executiva municipal do partido, o grupo de trabalho estabelecido para viabilizar a decisão, e os dois postulantes à pré-candidatura.

Ainda resta a definição da chapa majoritária, numa aliança que terá, além do PT, o MDB, o PSB, o PCdoB e o PSD. Apesar de não ter sido oficializado nesta sexta-feira, está praticamente selado que o pré-candidato a vice-prefeito será o padre Antônio Menezes, do PSB, pároco de São Sebastião. Fontes no PT afirmam que ele já está quase certo de se afastar da batina para disputar o cargo.