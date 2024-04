Madonna se irrita e dá fora em fãs brasileiros durante show no exterior

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nessa quinta-feira (11), começou a circular, pelas redes sociais, um vídeo para lá de polêmico da cantora Madonna. No conteúdo em questão, a rainha do pop mandou um recado bem direto para os fãs brasileiros e a situação virou assunto na web. A estrela simplesmente pediu que não falassem em português com ela, porque ela não estava no Brasil ainda.

O caso aconteceu durante a terceira apresentação da diva em Miami, nos Estados Unidos, no último dia 9 de abril. O que houve foi que um fã decidiu chamá-la de “gostosa” em meio ao show e logo recebeu uma resposta de sua musa. “Eu não estou no Brasil ainda, então pare de falar português”, declarou Madonna sem pensar duas vezes. A resposta da cantora deu o que falar pelas redes sociais. “Ela foi bem desnecessária…”, pontuou um usuário do X – antigo Twitter.

“Brasileiros: só não vou chamar de grossa, porque nosso show é grátis…”; “Então não vou aceitar ela falando inglês no Brasil, já que ela não está nos estados unidos”; “Ela odeia a gente e nem disfarça. O que tem de errado falar em português?”; “Delicada como um porco-espinho”; “Ela é muitooooooo muitooo insuportável, não dá”; “Ela como uma boa americana odiando não entender latinos”, detonaram outros internautas.

Como a rainha do pop bem disse, ela não está no Brasil “ainda”, mas falta muito pouco para a chegada de Madonna ao país. A cantora tem um show marcado no dia 4 de maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de 12 anos sem visitar o Brasil, a diva retorna ao país para essa única apresentação. O grande evento faz parte da “The Celebration Tour”, uma turnê especial para comemorar os 40 anos de carreira da rainha. O show está previsto para começar às 21:30 e tem previsão de 2 horas de duração.

Madonna em novo show da "Celebration Tour": "Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui". pic.twitter.com/nyN8yymD3R

