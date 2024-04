Dólar atinge R$ 5,14 e Ibovespa cai em dia de cautela

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O dólar comercial registra alta nesta 6ª feira (12.abr.2024), aos R$ 5,14 às 11h30. Se fechar neste valor, será o maior patamar desde 6 de outubro de 2023, quando encerrou o dia a R$ 5,16. Os investidores atuam com cautela à espera de sinais da política monetária do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos).

A inflação anual do país foi de 3,5% em março, acima da registrada em fevereiro. Os agentes do mercado financeiro aguardam uma flexibilização dos juros no país, mas, enquanto os preços pressionarem, o corte fica mais distante.

Em entrevista à Bloomberg, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse que não vê urgência em cortar as taxas de juros no curto prazo. Afirmou que a inflação diminuirá, mas em ritmo mais lento do que era esperado anteriormente.

O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), registra queda de 0,24%, aos 127.096 pontos.