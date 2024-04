Cadela grávida é atropelada e entidade faz campanha para ajudá-la

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Sociedade Amor à Quatro Patas (SAQP) divulgou nas redes sociais um vídeo de uma cadela grávida que foi encontrada gravemente ferida nas escadarias do Canal da Maternidade nesta sexta-feira (12). O animal foi atropelado e sofre agora com uma fratura no final da coluna vertebral.

“Ela estava agonizando chorando de dor e não conseguia se mover, tentava levantar e não conseguia”,disse Maxwell Taveira, um dos coordenadores da entidade.

Ainda segundo Maxwell, eram por volta das 10h da manhã quando o animal foi encontrado agonizando em uma das galerias do Canal, próximo ao antigo IESACRE.

Devido à gravidade do ferimento e o fato de a cadela estar grávida, a SAQP juntamente com a Associação Patinha Carente lançaram uma campanha a fim de arrecadar fundos para o tratamento do animal.

O trabalho desenvolvido pela Sociedade Amor à Quatro Patas é totalmente voluntário e sem fins lucrativos, todas as campanhas de arrecadações são investidas nos animais debaixo da tutela da entidade.

Os interessados em conhecer o trabalho desenvolvido pela SAQP ou ajudar financeiramente podem entrar em contato através do Instagram ou Facebook.

VEJA O VÍDEO: