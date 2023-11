Hemoacre comemora com festa Dia Nacional do Doador de Sangue

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A direção do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) comemora neste sábado, 25, na sede da entidade, na avenida Getúlio Vargas, no Bosque, o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Para tanto, montou uma tenda, onde está recebendo os doadores visando homenageá-los. No final do dia a direção do Hemoacre espera ter conseguido um número considerável de novos doadores.

Segundo a coordenadora de Captação do Hemoacre, Ana Carolina Ramos, o evento estava previsto para às 8 horas da manhã.

“Teremos música, um lanche diferenciado e sorteio de brinde. Isso, certamente, deverá atrair aqueles doadores que têm medo comparecer, alegando falta de tempo, e acabam vindo fazer a doação”, comentou Carolina.

O vigilante Manoel Rodrigues, era um dos que alegavam a falta de tempo e fez sua doação de sangue pela primeira vez e afirmou estar feliz por poder contribuir para salvar a vida de alguém.

“Sou grato a Deus por me proporcionar essa oportunidade de poder ajudar alguém que está precisando de sangue. Estou feliz em saber que

posso contribuir fazendo essa doação. Virei outras.