 Empresa aérea confirma que buraco na pista causou acidente com avião no Acre 

A empresa Aerobran Táxi Aéreo LDTA, proprietária do avião que saiu da pista e foi parar numa área de mata durante pouso no aeródromo do município de Marechal Thaumaturgo (AC), confirmou em nota de esclarecimento na tarde desta quarta-feira, 22, que um buraco causou o acidente.

De acordo com a empresa, no momento em que o avião, modelo Embraer 720 D Minuano, tocou o solo, por causa do buraco existente na pista de pouso, a biquilha, que é parte do trem de pouso dianteiro, bateu na depressão e foi arrancado devido à velocidade habitual utilizada nesse procedimento. Em seguida, a aeronave saiu da pista de pouso, vindo a colapsar na área de floresta.

O voo é feito às segundas, quartas e sextas-feiras, com seis passageiros. De acordo com a empresa aérea, o peso e balanceamento da aeronave estavam dentro dos padrões estabelecidos. Afirma ainda estar prestando assistência às vítimas.

“Salienta-se que mesmo que o ocorrido não tenha resultado em vítimas, a empresa está prestando total assistência ao piloto e aos passageiros. As autoridades competentes foram acionadas imediatamente e a empresa está à disposição para os devidos esclarecimentos”, citou a Aerobran, empresa que é de Cruzeiro do Sul, e afirma que seguirá fazendo a rota para Marechal Thaumaturgo.

No avião estavam o vereador Rudson Rogério, Francisco Piyãko, presidente da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá- Opirj e o presidente da Associação de produtores da Reserva Extrativa Juruá, Orleir Moreira. O vereador machucou o ombro, mas passa bem.

“Foi um susto e o rapaz que estava do meu lado, com o impacto, veio parar cima de mim e machuquei o ombro, mas já fiz raio-x e está tudo bem”, contou.