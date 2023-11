Eleição municipal: Lula X Bolsonaro, 3º turno no Acre!

O senador Márcio Bittar (União Brasil) tem um grande desafio pela frente. Convencer a “direita” a apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom, que está com os dias contados no PROGRESSISTAS. Quando se fala em “direita” no Acre, refere-se ao senador Alan Rick, presidente do União Brasil, do deputado federal Roberto Duarte, presidente Republicano. Os demais parlamentares direitistas seguem os líderes. Duarte não engole a indiferença com que foi tratado pelo chefe de gabinete do prefeito, Valtim José, quando se elegeu deputado federal e não conseguiu uma agenda para se colocar à disposição de Tião Bocalom. Já o problema com Alan Rick remonta às eleições de 2018, quando Bocalom saiu do partido para se unir à candidatura bolsonarista, acusando Alan de ter lhe tomado o partido. Apesar de bem votado,...