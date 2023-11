Convocação de 458 aprovados da saúde sai até o final do mês, garante governo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Os candidatos que estão no cadastro de reserva do último concurso para a Secretaria Estadual de Saúde comemoraram quando o governador Gladson Cameli anunciou, no último dia 12 de novembro, a contratação de 458 novos profissionais, que estarão aptos a atuar imediatamente na saúde pública do Estado.

No entanto, conforme alguns candidatos que procuraram o ac24horas, o governador teria dado a entender que a convocação dos aprovados seria feita o mais rápido possível. Passado quase duas semanas, quem está na expectativa de ser chamado já começa reclamar. “Por questões obvias, eu peço o anonimato, mas sou uma das pessoas do cadastro de reserva e estou insatisfeito com isso, pois o anúncio deu a entender que seria o mais breve possível, mas já foram várias edições do Diário Oficial, inclusive, duas edições extras, e nada”, afirma.

O governo do estado foi procurado e afirmou, por meio de sua assessoria, que a convocação deve sair nos próximos dias. “Estamos nos últimos ajustes administrativos internos entre Sesacre, Seplan e Sefaz e a publicação no DOE sai até o final do mês”.