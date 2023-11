Dia da Consciência Negra terá show e vasta programação em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Em Rio Branco, o Dia da Consciência Negra, nesta segunda-feira, 20, será celebrado com arte, com rodas de conversa e letramento racial com qualidade e qualificação no SESC centro.

A programação começa às 14 horas com o primeiro Show Concierto Para’Bailar, com Camila Cabeça e Banda. Das 16 às 17 horas, acontece palestra e roda de conversa, com a socióloga e educadora popular Jayce Brasil, com o tema “A Importância da Lei 10.639/2003 e da Literatura Negra no palco da história” – a criação e a importância do 20 de novembro.

Na sequência, às 17 horas, será a vez da Roda de Conversa com Minéia Spoltore. As 18, terá Discotecagem Aldeia Global com latinidades afro-amazônicas. A programação será encerrada com o 2° show Concierto Para’Bailar.

As atividades são gratuitas por meio do Projeto Sons do Aquiri do Sesc.

“Vamos celebrar o 20 de novembro com arte, norteado com rodas de conversa e letramento racial com qualidade e qualificação. É essa atuação que há três anos ininterruptos o coletivo “Cabeça de Nêga”, tem desempenhado na cena artística de Rio Branco”, afirma Camila Cabeça.