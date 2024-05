Faccionados agridem homem que pintava casa no Segundo Distrito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Oséias da Silva Fernandes, de 43 anos, foi agredido a golpes de ripa no início da noite desta segunda-feira, 27, após receber uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O fato ocorreu na Travessa da Amizade, no bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Oséias estava pintando uma residência quando criminosos não identificados o abordaram e, munidos de ripas, começaram a agredi-lo. A vítima foi ferida com um corte na cabeça, sofreu uma provável fratura na perna direita e apresentou vários hematomas pelo corpo. Após a agressão, os autores do crime fugiram do local.

Mesmo ferido, Oséias ainda conseguiu andar alguns metros e pediu ajuda a populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância básica foi enviada, e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, encaminhando Oséias ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

No hospital, Oséias relatou a funcionários que é trabalhador e que recebeu a “disciplina” porque pessoas inventaram mentiras, alegando que ele estava furtando na região.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será investigado pela Polícia Civil.