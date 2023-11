“Temos representantes LGBT, mas não usamos minorias para projeto político”, diz Damares

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Com jeito de comício, o Republicanos realizou na noite deste sábado, 18, em Rio Branco, um encontro de mulheres que contou com a presenca de representantes nacionais do partido, entre elas, a Senadora e ex-ministra da Mulher e da Família durante o governo Bolsonaro, Damares Alves.

E evento fez jus ao partido que se intitula como o mais conservador do país e não faltou nos discursos as pautas já conhecidas como a defesa da família cristã brasileira e contra a esquerda, além da presença de caravanas do interior e de várias igrejas evangélicas. “O nosso partido nasceu conservador, está no DNA, no estatuto do nosso partido, nas nossas principais bandeiras”, disse Damares.

Ao mesmo tempo, em que defende o conservadorismo, Damares, ao ser perguntada sobre a conduta do partido em relação a temas polêmicos como a defesa da comunidade LGBTQIA+, afirmou que não há discriminação dentro da sigla partidária e que o assunto é apenas uma questão de narrativa.

“Não somos um partido de evangélicos, temos representantes de todas as religiões. Em relação à comunidade LGBT, é uma questão de narrativa, temos secretárias nacionais no partido que são casadas com outras mulheres, o que não fazemos é usar as minorias para projeto político”, disse Damares.

O deputado federal Roberto Duarte, presidente da executiva estadual, disse que o partido se fortalece para as próximas eleições. “O Republicanos veio para ficar, hoje temos dois deputados federais, três deputados estaduais e queremos eleger no ano que vem de 25 a 30 vereadores, 5 vice-prefeitos e, pelo menos, 3 prefeitos”, declarou.

O Republicanos do Acre tem no Congresso Nacional, além de Duarte, Antônia Lúcia, que tambem é deputada federal. Após trocarem farpas públicas quando Lúcia se declarou pre-candidata à prefeitura de Rio Branco, a parlamentar fez questão de citar, durante o evento, a parceria com Roberto Duarte dentro do Republicanos. “Eu e o deputado Roberto Duarte estamos trabalhando juntos para fortalecer o partido. Ele aposta em mim e eu aposto nele para que possamos eleger mais prefeitos e vereadores nas eleições do ano que vem”, disse Antônia Lúcia.