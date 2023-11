Estudo põe Rio Branco em último lugar no ranking do país de proficiência em inglês

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O ranking elaborado pela EF Education First, empresa de educação internacional especializada em intercâmbio aponta que Rio Branco aparece em último lugar no Índice de Proficiência em Inglês (EPI, na sigla em inglês), colocando a capital acreana na 33ª posição entre as cidades do Brasil.

O levantamento mede o domínio de gramática, vocabulário, leitura e compreensão de adultos que não têm inglês como língua nativa. No estudo, Rio Branco registrou a pontuação 453 e foi classificada na categoria “baixa” em inglês, junto com outras cinco cidades do Brasil.

Os dados também avaliaram os estados, nesse caso o Acre ficou em 26º lugar no ranking, também classificado na categoria de proficiência “baixa”, ficando acima somente do Maranhão que ficou na categoria “muito baixa”. A pontuação do estado acreano foi de 450.

Na edição deste ano do Índice de Proficiência em Inglês da EF, 113 países e territórios foram classificados por suas habilidades de inglês. O Brasil ficou em 70º lugar no ranking mundial com “baixa proficiência” em inglês.

O que é o EPI

O EPI é um estudo anual da EF que analisa informações sobre o resultado de um teste de proficiência em inglês realizado por adultos de 18 a 60 anos pela internet. O teste é gratuito e destinado a qualquer pessoa interessada em testar seu nível de domínio da língua, ou seja, o público não é necessariamente composto por estudantes de inglês.