Mais de 80% das casas do 1001 Dignidades estarão nos loteamentos Santa Rosa e Rosa Linda

A prefeitura de Rio Branco já definiu quais os bairros serão beneficiados e quantas casas serão construídas em cada um pelo Programa 1.001 Dignidades, que promete diminuir o déficit habitacional na capital acreana.

Conforme apuração do ac24horas junto ao município, serão contemplados oito bairros da capital acreana. Em três deles, Loteamento Santo Afonso, Loteamento Rosa Linda e Loteamento Rosa Linda III, serão construídas 852 casas, o que representa mais de 83% das 1.030 residências que serão levantadas pela prefeitura.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, as casas serão construídas em 24 horas e montadas no dia 12 de maio de 2024, na data em que se comemora o Dia das Mães.

Veja abaixo a relação dos bairros e a quantidade de casas em cada um deles:

Loteamento Rosa Linda III – 320

Loteamento Santo Afonso – 273

Loteamento Rosa Linda – 269

Lagoa Tucumã – 65

Loteamento Juarez Távora – 64

Loteamento Vale do Carandá – 28

Loteamento Bonsucesso – 11

Total: 1.030

No último dia 13 de novembro, a prefeitura de Rio Branco informou que os terrenos onde serão construídas as casas do Programa 1001 Dignidades já estão em fase avançada de preparação.

Na última semana, as máquinas e as equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) trabalhavam na área do Município que vai receber parte das unidades habitacionais, localizada no loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito.

O diretor presidente da Emurb, Assis Benvindo, explicou que no local foi realizado o serviço de limpeza e terraplanagem. Numa segunda etapa, a Emurb irá trabalhar no nivelamento e definição dos lotes onde cada casa será assentada.

“A gente vai nivelar os lotes, defini-los e vamos também deixar 20 centímetros acima do nível onde vai ser colocado os radiais. Vai ficar tudo pronto para a próxima etapa para poder construir as casinhas lá em cima”, garantiu o diretor presidente da Emurb, Assis Benvindo.