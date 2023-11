Jovem que desapareceu ao sair para faculdade é encontrada em Hospital de Brasileia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A estudante Cristiane Souza da Silva, 19 anos, que desapareceu na manhã dessa terça-feira, 14, após sair de casa, no bairro Vitória, na capital acreana, para ir à faculdade, foi encontrada internada no Hospital de Brasileira.

A família divulgou nas redes sociais o desaparecimento da jovem e pediu informações sobre seu paradeiro. Na noite desta quarta-feira, 15, familiares foram informados que Cristiane foi encontrada internada no Hospital de Brasileia.

As informações não são precisas, mas as notícias são de Cristiane estava machucada na unidade de saúde do interior. As condições em que foi encontrada e as causas dos machucados ainda não foram esclarecidas.