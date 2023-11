Mazinho e Meire visitam IEPTEC e deputada disponibiliza quase R$ 4 milhões para cursos

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, acompanhou sua esposa, a deputada federal Meire Serafim (União), em uma reunião com o diretor presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Alírio Wanderley Neto. A parlamentar reafirmou seu compromisso de destinar emendas no valor de R$ 3,9 milhões para o instituto.

O primeiro aporte do recurso será no valor de R$ 2,9 milhões para a aquisição de uma unidade móvel, para cursos profissionalizantes na área de estética, em uma outra emenda no valor de R$ 1 milhão para a realização de outros cursos e entrega de kits de trabalho para essas pessoas.

“Estamos aqui sempre a disposição com nosso mandato para apoiar as ações do governo. Firmamos uma parceria importante com o Ieptec, garantindo assim a realização de cursos profissionalizantes. Serão cursos destinados às cidades de Sena Madureira, Rio Branco, Senador Guimard e Feijó, onde teremos uma oferta especial para mulheres em situação de vulnerabilidade e também aos jovens que estejam à procura da primeira oportunidade de trabalho”, destacou Meire.

Para o prefeito Mazinho Serafim, sua esposa, como deputada federal, tem apoiado muito as ações do governo e de muitas prefeituras. “A Meire está à disposição para ajudar as pessoas no momento de dificuldade e crise que o país enfrenta na geração de emprego e renda. Como prefeito de Sena Madureira, deixo nossa gestão à disposição e de portas abertas para poder auxiliar o instituto na identificação das pessoas que vão realizar os cursos”, finalizou o prefeito.