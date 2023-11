Presidente da Câmara é contra novo pedido de empréstimo de Bocalom: “relação arranhada”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), fez questão de responder nesta quarta-feira, 8, o prefeito Tião Bocalom, que avisou ainda não ter desistido do empréstimo de R$ 300 milhões. Segundo ele, será necessário um alinhamento com o Poder Legislativo.

O parlamentar destacou que a relação está estremecida entre os vereadores com a Prefeitura de Rio Branco. “A relação está arranhada com o legislativo e fica difícil porque a prefeitura precisa do apoio dos vereadores. O executivo não decola sem o legislativo”, diz.

Sobre o retorno do projeto de empréstimo de R$ 300 milhões para análise do legislativo, Neném diz que desconhece a possibilidade do projeto voltar à Casa Legislativa. “Não foi iniciado nenhum caso sob análise do empréstimo. Imaginava até que o assunto tivesse sido descartado”, encerrou.