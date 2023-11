Pesquisa Delta coloca Vando Torquato à frente em Tarauacá em todos os cenários em que é listado

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Levantamento realizado pelo Instituto Delta de Pesquisas nos dias 3 e 4 de novembro sobre as intenções de votos da população de Tarauacá na disputa da prefeitura nas eleições de 2024 colocam o pré-candidato Vando Torquato, do MDB, à frente no município em todos os cenários apresentados na modalidade estimulada, ou seja, com os nomes sendo apresentados aos entrevistados.

No primeiro cenário, quando foram apresentados quatro nomes de pré-candidatos – Maria Lucinéia, a atual prefeita, Vando Torquato, Rodrigo Damasceno e Abdias da Farmácia -, Torquato aparece liderando com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece a prefeita Maria Lucinéia, com 23,50%; em terceiro, Rodrigo Damasceno, com 16.50%; e em quarto, Abdias da Farmácia, com 11,50%. Os brancos e os nulos corresponderam a 0,50% e os que não sabem ou não responderam ficaram em 11,00%.

No segundo cenário, com Maria Lucinéia, Vando Torquato e Rodrigo Damasceno, Torquato segue na dianteira com 40.00%; Lucinéia em segundo, com 25,50%; e Damasceno em terceiro, com 19,00%. Os brancos e os nulos corresponderam a 3,00% e os que não sabem ou não responderam ficaram em 12,50%.

No terceiro cenário, com Maria Lucinéia, Vando Torquato e Abdias da Farmácia, Vando ficou com 44.00%; Maria Lucinéia com 24.50%; e Abdias com 13.00%. Brancos e nulos foram 1,50%% e os que não sabem ou não responderam ficaram em 17,00%.

No quarto cenário, apenas com Lucinéia e Torquato, o emedebista teve 50.50% das intenções de voto e a atual prefeita ficou com 26.00%. Os brancos e os nulos corresponderam a 4.00% e os que não sabem ou não responderam ficaram em 19.50%.

Por fim, no quinto e último cenário, com Maria Lucinéia e Rodrigo Damasceno, o pré-candidato do Progressistas ficou à frente, 37.00% das intenções de voto, com Lucinéia registrando 35.00%. o que pela margem de erro da pesquisa caracteriza empate técnico. Os brancos e os nulos foram 5,00%% e os que não sabem ou não responderam resultaram 23,00%.

A prefeita Maria Lucinéia tem a maior rejeição em Tarauacá: 37.00%; Abdias da Farmácia: 16.00%; Vando Torquato e Rodrigo Damasceno ficaram ambos com 5% e Não sabe/não respondeu com 37,00%.

Sobre se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho pessoal da prefeita Maria Lucinéia, 49,00% disseram que desaprovam e 32.50% que aprovam. Não sabe/não respondeu resultou em 18.50%.

Para 2,50% dos entrevistados, a administração da prefeita Maria Lucinéia é ótima; para 14.50% é boa; para 38.50% é regular; para 15.50% é ruim; e para 24.50% é péssima. Não sabe/não respondeu: 4.50%.

Os entrevistados ainda avaliaram a administração do Governador Gladson Cameli. Ótima para 27,50%; boa para 40.50%; regular para 24.00%; ruim para 3,50%; e péssima para 0,50%. Não sabe/não respondeu: 4.00%

No levantamento do Instituto Delta de Pesquisas foram coletadas 200 entrevistas. A margem de erro é de 7 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.