Filho de cinegrafista acreano quer ser o mais novo piloto de ultraleve do DF

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Fabrício Melo, de 13 anos, filho do cinegrafista acreano Josenir Melo, foi destaque em um programa esportivo veiculado pela TV Record de Brasília que mostrou o esforço e a dedicação do garoto para ser tornar um piloto de paramotor, um equipamento de aviação experimental que se enquadra na categoria de ultraleves.

De acordo com a reportagem, a paixão de Fabrício pelo esporte veio logo após ele aprender a andar. Ainda bebê, ele já alçava os primeiros voos, influenciado pela família amante de aventuras. “Eu decidi voar, enfrentar meu medo, e quando eu voei eu me apaixonei pelo esporte e já quis fazer para me tornar um piloto”, ele diz.

O jornalista Josenir Melo, pai de Fabrício, conta que quando o filho nasceu já praticava o esporte e, desde cedo, foi levando-o para voar e começou a perceber o interesse do menino. “Então passei a investir nele porque também sou instrutor de voo”, explicou.

Fabrício já fez curso em escola credenciada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para ter autorização para praticar o esporte, mas para alçar o seu primeiro voo solo e se tornar o piloto mais novo de Brasília, ele precisa de equipamentos novos, compatíveis para o seu peso e tamanho.

Para ajudar o garoto acreano a atingir o seu objetivo, os pilotos adultos que voam com Fabrício providenciaram uma vaquinha para comprar os equipamentos adequados para ele. “Tem jeito pra coisa, teremos aí um futuro grande piloto”, diz um deles.

Um detalhe importante, destacado pelo pai, Josenir, é que apesar do interesse e dedicação pela atividade, Fabrício não deixou a escola em segundo plano. “É o primeiro plano, quando a gente viaja ele tem as suas tarefas, então, durante o dia a gente tá em atividade e de noite ele tem as tarefas dele e é bem aplicado”, garantiu.

VEJA O VÍDEO: