Agora é oficial: Carlão é exonerado de secretaria adjunta de esportes; Ney Amorim assume

O ex-jogador e campeão olímpico de vôlei, Carlão, não é mais secretário-adjunto de esportes do governo do Acre. Sua exoneração foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 7.

Carlão, nomeado em 28 de abril, teve uma passagem bastante contestada pelo governo acreano. Em pouco mais de seis meses, o agora ex-gestor praticamente não participou de nenhum ato do governo e passou grande parte do tempo fora do estado.

Com a exoneração de Carlão, Gladson Cameli já encontrou o substituto. O ex-deputado estadual Ney Amorim foi nomeado para o cargo e passa a ser o homem forte do governo na área de esportes.

Veja as demais nomeações e exonerações: