Indígena é encontrado morto após ser ferido a tiro em Sena Madureira

O indígena Joel Saldanha Jaminawá, de 28 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo e morreu no bairro do Segundo Distrito, no município de Sena Madureira, interior do Acre, na noite desse domingo, 5.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Yaconews, a vítima morreu antes de receber atendimento médico. O homem foi encontrado jogado no meio da rua por volta das 22 horas da noite.

Relatos apontam que os moradores da região teriam ouvido disparos e, em seguida, gritos. Em seguida, saíram para averiguar a situação e se depararam com mais um registro de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada para tomar as medidas cabíveis e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).