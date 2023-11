Germano Marino assume Divisão de Promoção da Diversidade Sexual no Governo do Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O militante dos direitos humanos, Germano Marino, é agora o novo coordenador da Divisão de Promoção Diversidade Sexual da Diretoria estadual de Direitos Humanos na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SAESDHAC).

Germano, que é cargo comissionado do governo do estado, teve sua lotação alterada no Diário Oficia da Fundação Elias Mansour para a SAESDHAC, onde vai exercer a função.

Ele milita no movimento LGBTQIA+ tanto local como nacional, e faz parte de várias organizações como a Aliança Nacional LGBTI+, organização da sociedade civil. Membro do Fórum Estadual de Ongs LGBTQIA+, sendo um dos principais organizadores da Semana Acreana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT que este ano realizou a sua décima sexta edição, promovia pela Associação de Homossexuais (AHAC) da qual é secretário executivo.

O ativista dos direitos humanos, Germano Marino, falou sobre a importância da missão e agradeceu a oportunidade.

“Nesse momento recebo a missão de unir esforços, juntamente com diversos parceiros de instituições governamentais e não-governamentais, para tonarmos o Acre, um território livre da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, combatendo as violações de direitos humanos da população LGBTQIAP + acreana e promovendo políticas públicas de cidadania”, disse Germano.