Com carreira marcada por polêmicas, Jobson, ex-Botafogo, é anunciado pelo Rio Branco FC

O Rio Branco anunciou em suas redes sociais neste sábado, 5, a contratação do atacante Jobson, de 35 anos, para a temporada 2024.

O atacante tem passagens por vários clubes do país como Atlético Mineiro, Bahia, São Caetano e Al Ittiahd da Arábia Saudita. Foi, no entanto, no Botafogo, que Jobson surgiu como promessa de craque do futebol brasileiro.

Nascido em Conceição do Araguaia, no Pará, Ao longo da carreira, Jobson acumula, além de gols, muita polêmica, chegando a ser preso sob a acusação de estupro e também ter se envolvido em um acidente de carro que provocou a morte de um homem.

O atacante chega para reforçar o Rio Branco, atual campeão estadual, que vai disputar as competições nacionais como a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Verde, além de buscar o bicampeonato acreano.