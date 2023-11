Em Xapuri, Dia de Finados começa com missa e movimentação no cemitério municipal

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Centenas de pessoas participaram da Santa Missa de Finados, realizada às 8 horas da manhã desta quinta-feira, 2, no cemitério municipal São José, em Xapuri. A segunda celebração do dia será na igreja matriz, a partir das 19 horas.

O tempo aberto contribuiu para que boa parte da população e visitantes optasse pela manhã para visitar os túmulos dos entes queridos. Também é considerável a presença de ambulantes no local vendendo itens para ornamentação de túmulos.

O cemitério de Xapuri recebeu melhorias, como limpeza e iluminação, nos dias que antecederam a data de Finados. Apesar disso, as condições do “campo santo” geram, todos os anos, reclamações dos visitantes.

Apesar de ser municipal, o cemitério não possui um gerenciamento direto do local, o que gerou, com o passar dos anos, uma condição de muita desorganização que pode ser percebida no mau uso do espaço – alguns pontos superlotados e outros menos ocupados.

Centenário, o cemitério São José já deveria ter sido fechado para novos sepultamentos para quem não possui jazigos, mas para isso acontecer será necessária a construção de um novo cemitério, realização para a qual sequer existe projeto.