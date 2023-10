Emerson Jarude traz mais denúncias de escolas abandonadas no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O deputado Emerson Jarude (Novo) apresentou novas denúncias de abandono em escolas do Acre em sessão da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (31). Ele esteve no Ceja, no Centro de Rio Branco, onde encontrou fezes no corredor e os alunos saem mais cedo por falta de merenda.

“Ontem fomos em mais uma escola no Canaã e encontramos fezes de morcego, um local que já havia pegado fogo”, disse, lembrando o contrato de R$ 24 milhões com empresa do Maranhão para reformas nas escolas.

“Será que nossos filhos teriam educação de qualidade nessas escolas?”, disse, pedindo reflexão dos colegas sobre o tema. Jarude quer a presença do secretário Aberson Carvalho para se explicar no Parlamento.