Diretor de escola é afastado no Acre após jovem usar arma falsa em festa da instituição

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre em exercício, Reginaldo Luis Pereira Prates, instituiu uma Comissão de Sindicância e afastou da função por 30 dias, o diretor da escola de Ensino Médio, Dr. Djalma da Cunha Batista, em Tarauacá, Ivonaldo Benigno. Ele não poderá ter acesso físico ao ambiente escolar.

LEIA AQUI: Festa escolar ostenta réplica de arma de fogo e caso vai parar no MP do Acre

O pedido de afastamento foi feito pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros Silva, que instaurou Notícia de Fato para apurar uma festa realizada dentro da escola no sábado, 28, onde jovens apareceram com armas de fogo de brinquedo.

Por meio de Portaria, Nº 2844, de 30 de outubro, o secretário em exercício determinou que seja feita uma investigação e designou duas servidoras do quadro de pessoal da pasta para constituírem Comissão de Sindicância, objetivando a apuração dos fatos.

“E, para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes. Fica Estabelecido prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Ato, para apresentação de Relatório Conclusivo”, destaca a Portaria que afasta preventivamente Ivonaldo do exercício do cargo de Diretor, com restrição de acesso físico ao ambiente escolar, com fundamento no art. 198 da Lei Complementar nº 39/93.

O afastamento será de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo.