Mulher é ferida com facada no pescoço durante discussão em via pública em Rio Branco

Suzy Suellen Pereira de Oliveira, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo, 22, após ser ferida com um golpe de faca no pescoço nas proximidades do Educandário Santa Margarida, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Suzy estava caminhando em via pública quando foi parada por uma mulher identificada como Layla Diniz Estevão Freire, de 27 anos. As duas mulheres começaram a discutir e Layla em posse de uma faca desferiu um golpe no pescoço de Suzy. Mesmo ferida e para não ser morta, a vítima ainda conseguiu correr aproximadamente 30 metros e caiu sangrando muito. A autora do crime ainda tentou fugir do local, mas foi abordada por moradores que amarraram os pés e as mãos de Layla.

Populares acionaram ambulância do suporte avançado do SAMU, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conseguiram estabilizar Suzy que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ao dar entrada no hospital, Suzy precisou urgentemente ser levada ao centro cirúrgico, devido a sua grande perda de sangue.

A Polícia Militar esteve no local e deu voz de prisão a acusada, encaminhado-a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.