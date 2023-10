Projeto de Assentamento ganhará nome de chefe do Incra morto por Covid-19

A Gleba Federal Belo Horizonte, localizada em Cruzeiro do Sul, vai passar a ser um Projeto de Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. E a comunidade decidiu que o nome do PA será Gildo Jucá, que era o coordenador do Incra do Vale do Juruá e morreu de Covid-19 em janeiro de 2021, aos 61 anos.

O processo para incorporar os 12 mil hectares de terras ao processo de Reforma Agrária foi iniciado em 2008 e está em fase de conclusão. ” É mais um Projeto de Assentamento criado que vai receber as políticas públicas do governo federal alcançando milhares de famílias a comunidade resolveu homenagear um servidor nosso, o Gildo Jucá, que morreu de Covid “, disse o chefe do Incra no Acre, Márcio Alécio.

Gildo, que era técnico agrícola, atuava no Incra do Vale do Juruá desde 1984. Começou o trabalho como executor do Projeto de Assentamento Santa Luzia e em 2016, passou a ser o Executor Regional do Vale do Juruá.

A viúva, Goreth de Melo Jucá, diz que a homenagem é merecida. ” O Gildo era totalmente dedicado e comprometido com o trabalho. Ele amava o que fazia e não ficava só de longe não. Ele se envolvia, ia muito pra campo e era defensor da reforma Agrária. Eu agradeço à comunidade e ao Incra pelo nome dele ser lembrado nesse Projeto de Assentamento”, agadece

Gildo Jucá era irmão do ex servidor do Incra, Narciso Assunção, que também deu nome a um Projeto de Assentamento em Cruzeiro. Ele morreu, vítima de acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul em 2016 e também foi homenageado pela comunidade com o nome no P. A.