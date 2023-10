Secretaria do Meio Ambiente ainda não divulgou resultado da água do Rio Amônia

Passando o prazo de até 15 dias, dado pela secretaria Estadual de Meio Ambiente-Sema, para divulgação da causa da mortandade dos peixes do Rio Amônia, ainda não há confirmação do que matou os peixes.

No último dia 29 de setembro moradores das margens do Rio Amônia, incluindo os indígenas Ashaninka, mostraram em vídeos vários peixes mortos no manancial, no município de Marechal Thaumaturgo. No dia 3 de outubro uma equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente-Sema, esteve no local para a coleta da água do manancial para análise. O prazo dado para o resultado do que estaria provocando a mortandade dos peixes seria de 15 dias.

Mas nesta sexta-feira, 20, por meio da Assessoria de Comunicação, a Sema diz que ainda não tem ainda o resultado da análise feita na água. Também não há informação sobre o local onde a análise da água é feita, se em Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, ou outro Estado

“As perguntas serão respondidas mediante a Nota Técnica com a Análise “, pontuou a Assessoria de Comunicação. Os peixes mortos, de acordo com a Assessoria da Sema, não foram analisados.

O Amônia deságua no Rio Juruá em frente ao município de Marechal Thaumaturgo. É no Amônia, a captação da água que abastece as casas do município de Marechal Thaumaturgo.