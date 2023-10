Hilux e moto colidem na AC-10 e explodem; uma pessoa morre e outra é presa pela PM

Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete tirou a vida do motociclista Cleudo Lopes do Nascimento, de 39 anos, na noite desta sexta-feira, 20, no km 55 da Rodovia AC-10, em frente ao Balneário do Alemão, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações dos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, Cleudo seguia na motocicleta com destino a sua residência, no sentido Vila do Incra/Porto Acre, quando uma caminhonete modelo Hilux, de cor branca, invadiu a pista contrária e colidiu fortemente contra a moto.

O impacto foi tão severo que Cleudo foi arremessado, sofrendo a amputação de ambas as pernas e caiu às margens da rodovia, não resistindo aos ferimentos e morreu. Em seguida tanto a caminhonete e a moto explodiram e foram consumidos pelo fogo.

Há suspeitas de que o condutor da caminhonete estivesse alcoolizado no momento do acidente. Populares que passavam pelo local acionaram as autoridades, incluindo a Polícia e o Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, a caminhonete e a motocicleta já haviam sido totalmente consumidas pelas chamas. Foi feito o rescaldo nos veículos e nas vegetações que circundava a rodovia.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para que a perícia pudesse realizar seus trabalhos.

O corpo de Cleudo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

Os veículos envolvidos no acidente foram removidos por guinchos, e o motorista da caminhonete, devido à suspeita de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco, para prestar esclarecimentos ao Delegado sobre o ocorrido.