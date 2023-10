Monitorado que deve dinheiro à facção é preso por tentativa de latrocínio

O monitorado da justiça José Carlos da Silva Ferreira, que deve R$ 6.000 a uma facção criminosa, esfaqueou Danilson Ramos Albuquerque, o Dandam, 26 anos, pelas costas e roubou a motocicleta dele. A tentativa de latrocínio aconteceu nesta terça-feira, 17, no Ramal 9 de Agosto, zona rural de Feijó

De acordo com testemunhas, Danilson, que é mototaxista, foi fazer uma corrida para José Carlos, que o atingiu com uma facada nas costas e em seguida se evadiu do local com a motocicleta da vítima.

A Polícia Militar e o Serviço Móvel de Urgência- Samu , foram chamados. Danilson foi socorrida e devido à gravidade do ferimento – a facada atingiu o pulmão, ele foi transferido para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

José Carlos, que usa tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante em seguida pela Polícia Militar na casa dele no bairro Conquista e indicou onde estava a moto roubada. Inicialmente negou que tivesse esfaqueado o mototaxista e tentou pôr outra pessoa na “cena do crime”, mas em seguida confirmou ao delegado Railson Ferreira ser o responsável pela tentativa de latrocínio. O objetivo, de acordo com o criminoso, era quitar a dívida, com a facção.

“Ele confessou o latrocínio tentado e a motivação do crime foi uma dívida relacionada a drogas, no valor de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A vítima foi ouvida, periciada e encaminhada para Cruzeiro do Sul “, relata o delegado.