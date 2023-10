Três homens são presos em flagrante após furtarem loja em Cruzeiro do Sul

Três homens acusados de terem praticado furto a uma loja no Bairro São José, na madrugada desta terça-feira, 17, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Os objetos furtados foram recuperados.

A guarnição de serviço da companhia de rádio patrulhamento foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência de furto em uma loja localizada no bairro São José. Nas buscas pelos criminosos, as equipes abordaram um veículo que faz corrida por aplicativo com três homens dentro. Durante busca, encontraram uma máquina de cartões pertencente à loja alvo do furto.

“Após conversa com os ocupantes do veículo, eles confessaram serem os autores do furto e informaram que os objetos subtraídos da loja estavam em uma residência no bairro Trapiche da Lagoa. A guarnição foi até o endereço informado e conseguiu recuperar todos os pertences da vítima, que ainda estavam dentro de malas. Os autores juntamente com os produtos do furto foram entregue na delegacia para os demais procedimentos do flagrante”, informou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.