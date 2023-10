Mâncio Lima não relata ações feitas com mais de R$ 1,1 milhão recebido após vendavais

O valor de R$ 1.170.925,00 foi transferido nesta segunda-feira, 16, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para a prefeitura de Mâncio Lima. O governo federal reconheceu Situação de Emergência no município no último dia 18 de setembro após os vendavais que aconteceram na cidade e o valor é direcionado a ações de Defesa Civil.

“Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas, o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União”, diz a medida.

Os vendavais afetaram o Centro, bairros da Cobal,São Vidal e São Francisco, onde árvores foram derrubadas e coberturas de casas, marquises e placas foram arrancadas. Na zona rural, os maiores estragos foram registrados nos Ramais do Feijão Insosso, Do Vinte, Do Queiroz, Do Gerino, Ramal do Banho, Do Zé Felipe e o Ramal do Batoque.

Na prefeitura de Mâncio Lima, não há informação sobre o auxílio já prestado às famílias pela gestão, ou como os recursos liberados hoje, 16, serão utilizados.

O prefeito Isaac Lima não está no município e deverá ficar fora de Mâncio Lima durante toda a semana. A Defesa Civil do município disse que, no momento, não poderia informar a partir de quando e de que forma vai empregar o dinheiro. A Assessoria de Comunicação da prefeitura informou que “vai receber quem fez o cadastro e relatou o valor do dano”.