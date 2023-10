Garoto de 12 anos morre afogado no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

Vitor Páscoa da Silva, 12 anos, morreu afogado no Rio Juruá, na tarde deste domingo, 15, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, onde ele morava. O Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimar o menino, mas foi em vão.

O garoto foi ao rio para brincar com amigos, mas poucos minutos após o grupo ir para o local, os colegas de Vitor retornaram em pânico, avisando a família que ele estava se afogando. Segundo familiares, apesar de saber nadar, Vitor teria se enroscado em cordas de marcação colocadas no rio para identificar locais rasos e evitar que barcos encalhassem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o adolescente foi retirado da água ainda com sinais vitais, mas não resistiu e foi a óbito. O menino era aluno do 6º ano B da Escola Estadual Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, que lançou uma nota se solidarizando com a família e amigos do jovem. ” Aos familiares e amigos, toda força neste momento de dor “, citou a Nota.

Na semana passada, o agricultor Paulo Dias caiu de uma embarcação e desapareceu nas águas do Rio Juruá. As buscas do Corpo de Bombeiros foram encerradas no quarto dia e o corpo da vítima não foi encontrado.