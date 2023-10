Aleac homenageia pessoas que ajudaram a desenvolver a cidade de Cruzeiro do Sul

Em sessão solene na noite deste sábado, 14, no auditório do Senac, em Cruzeiro do Sul, a Assembleia Legislativa, homenageou, com moções de aplauso, 13 pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do município. Estavam na mesa da Sessão solene os deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior, Pedro Longo, Fagner Calegário, Arlenilson Cunha, Maria Antônia, Antônia Sales e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Políticos , religiosos, empresários, trabalhadores, pessoas do povo foram agraciados e tiveram suas histórias reconhecidas pelos parlamentares, que indicaram os nomes.

“Estamos muito felizes em poder homenagear essas pessoas que tanto contribuiram para o desenvolvimento da cidade, cada uma a seu modo. Aqui temos seu Aluízio, que trabalhou com uma máquina abrindo ruas e ramais de Cruzeiro do Sul, o ex prefeito João Tota que calçou as ruas do município e o ex prefeito e ex governador Orleir Cameli, que asfaltou as ruas da cidade e atuou na Br 364. Seu Fernando, que montou a primeira fábrica de guaraná do Acre e muitos outros”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Gonzaga, afirmando que no próximo ano, o Exército Brasileiro, receberá a moção.

O deputado Nicolau Júnior, destacou além de religiosos, políticos e outros, os empresários que atuavam na região antes de haver estrada ligando Cruzeiro do Sul ao restante do Acre. ” Aqui em Cruzeiro do Sul as mercadorias chegavam de balsa vindas de Manaus. A logística era diferenciada e difícil mas a cidade era abastecida e essas pessoas são importantes por isso são lembradas, bem como várias outras. Essa homenagem não é apenas um reconhecimento, mas também uma forma de manter viva a memória daqueles que, de diferentes maneiras, enriqueceram a vida da nossa comunidade”, pontuou Nicolau.

Emoção

Um dos homenageados, seu Aluízio Santiago, estava comemorando duplamente. Além da homenagem da Assembleia, ele comemora 85 anos neste sábado. Com lágrimas nos olhos, ele lembrou de como abriu com uma máquina, a maior parte das ruas e ramais de Cruzeiro do Sul. ” Eu abri quase todas essas ruas que o povo anda hoje e ramais como do Paraná do Pentecostes. Aqui na cidade não era fácil porque tem muita ladeira, mas a gente venceu, abriu tudo “, conta ele

A viúva do ex governador Orleir Cameli, dona Beatriz Cameli, estava triplamente emocionada: recebeu a homenagem em nome de Orleir, ela mesma também recebeu a moção e está completando mais de 40 anos morando em Cruzeiro do Sul. ” Orleir sempre será lembrado pelo seu trabalho em Cruzeiro do Sul e no Acre todo e isso é motivo de orgulho. A minha homenagem me mostra que as pessoas têm respeito por mim e estou satisfeita de estar fazendo 42 anos vivendo em Cruzeiro do Sul “, relatou ela, que acaba de chegar de Roma, onde representou a Casa da Esperança, com outros 600 brasileiros e pessoas de outros 23 países em um evento que contou com a presença do papa Francisco.

O empresário

Luis Augusto Nunes de Oliveira Batista, que abriu um laboratório há 23 anos na cidade, chorou de emoção ao receber a moção e anunciou que brevemente vai inaugurar o primeiro hospital particular de Cruzeiro do Sul, com 30 leitos. ” Procuramos trazer para Cruzeiro do Sul um serviço de laboratório a altura da população e esse reconhecimento nos mostra que tudo valeu a pena “, enfatizou

Aluísio Ferreira Gomes, o folclórico Bacanagem, antigo vendedor de caldo de cana e catador de garrafas de vidro, também estava na lista de agraciados. ” Meu pai sempre foi uma figura folclórica e criou 11 filhos com as garrafas e ele só tinha tempo na vida para o trabalho. Lá em casa sempre tinha alimento na mesa para os filhos e para quem chegasse “, contou o filho dele, jornalista Chico Gatão.

“A Assembleia Legislativa está de parabéns por fazer esse reconhecimento a pessoas que trabalharam e continuam trabalhando por Cruzeiro do Sul. Isso motiva e incentiva muitas outras. É louvável o que a Assembleia faz aqui hoje”, pontuou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Veja os homenageados:

Aluízio Santiago, Irmã Sinone, Aluízio Ferreira Gomes, Orleir Cameli “in memoriam”, Francisco Messias Cameli ” in memoriam” , Beatriz Cameli, Antônio Agenor ” in memoriam” , Francisco dos Santos- Zinho ” In memoriam, João Tota, Fernando Brito, ” in memoriam ” , Luis Augusto Nunes de Oliveira Batista, Aluizio Bezerra, in memoriam” e Padre Eriberto.

Aleac ” se mudou” para Cruzeiro do Sul

A Sessão Solene deste sábado, 14, fecha a programação da Assembleia Legislativa em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira 13, a Aleac realizou uma Audiência Pública para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Juruá, que reuniu mais de 500 pessoas no Teatro dos Nauás, com 52 proposituras apresentadas por representantes de diversos segmentos da sociedade.

As demandas apresentadas, serão encaminhadas para os órgãos responsáveis, para solução. ” Vamos intermediar entre a população e os órgãos e facilitar a solução dos problemas apontados”, concluiu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luís Gonzaga.